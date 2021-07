POZZUOLI – Sarà ancora la ditta “Testa Aniello” di Pozzuoli a gestire la manutenzione del fatiscente manto erboso dello stadio “Domenico Conte”. Il servizio è stato affidato, attraverso determina dirigenziale a firma del direttore UOC Gabriella Ceci e della dirigente Enrichetta Della Ragione, alla ditta con sede in via Campi Flegrei 16. La ditta Testa ha gestito fino al 30 giugno di quest’anno, per il tempo di sei mesi, la manutenzione del manto erboso. Ora, in attesa dell’indizione di una nuova gara, il servizio è stato prorogato per altri tre mesi e costerà alle casse comunali la cifra di 7.930 euro. Più volte il manto erboso del Conte è stato al centro di aspre polemiche a causa delle sue condizioni fatiscenti.