La Magia del Rione Terra incanta tutta la Campania: in migliaia ieri a Pozzuoli

POZZUOLI – Sono state almeno 10mila le persone che ieri si sono riversate in città per visitare il Rione Terra. Una fiumana giunta da ogni angolo della Campania per ammirare il fascino dell’antica rocca di Pozzuoli, vivere gli spettacoli, visitare il percorso archeologico e le caratteristiche botteghe. Un’atmosfera unica che ha contraddistinto anche il centro storico, la Darsena e via Napoli accomunate da una frizzante aria natalizia. Ad incantare i visitatori il concerto del coro Gospel e gli spettacoli dei prestigiatori. Il Rione Terra torna così finalmente a vivere con i suoi vicoletti strapieni, l’animazione per i bambini, le botteghe di artigianato, gli artisti di strada e gli spettacoli danzanti. Piccoli e grandi possono vivere la magia del Natale a Pozzuoli. Il programma di eventi, che terminerà con l’Epifania, è stato ideato per riportare tutti dopo due anni di pandemia, alla condivisione degli spazi e dello spirito comunitario, in una cornice unica al mondo, affacciata sul mare e immersa nella storia.