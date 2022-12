QUARTO/ Mozione di sfiducia per il presidente del Consiglio Comunale: in 9 pronti a mandare a casa Cecere

QUARTO – Un’altra giornata tesa sul fronte della crisi politica quella che si è aperta con la mozione di sfiducia nei confronti del presidente del Consiglio Comunale di Quarto, Giovanni Cecere (nella foto ndr). Un tema che sarà inserito all’ordine del giorno nella prossima Assemblea e sottoposto a votazione da parte dell’Assise. Il documento, con cui si chiede la revoca dell’incarico, è stato protocollato lo scorso 7 dicembre. Ad apporre le firme i consiglieri di minoranza Rosa Capuozzo, Angela Colella, Angela Sannino, Gennaro Castellone, Rosario Di Roberto, Giovanni Santoro, Celestino Vaccaro, Gennaro Esposito e Gabriele Di Criscio. Non ha invece aderito il gruppo consiliare “Un’altra città-Quarto”, guidato da Davide Secone. «Il cambiamento della maggioranza ha mutato gli equilibri del Consiglio Comunale rispetto all’elezione dell’attuale presidente del Consiglio – scrivono i firmatari – I sottoscrittori della presente mozione chiedono che la stessa sia messa all’ordine del giorno del prossimo Consiglio Comunale viste le palesi violazioni ai sensi dell’articolo 22 comma 2 del Regolamento comunale che vedono il presidente del Consiglio Comunale non avere un atteggiamento super partes nei confronti di tutto il Consiglio Comunale». A quanto pare l’operato del ‘numero uno’ del parlamentino cittadino non ha soddisfatto le aspettative degli altri componenti dell’Assemblea.