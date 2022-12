QUARTO/ “Natale a Casa Mehari”: due giorni di festa nel bene confiscato alla camorra

QUARTO – “Natale a Casa Mehari”: grande riscontro per i due giorni di festa organizzati per la prima volta nel bene confiscato alla criminalità a Quarto. La manifestazione, prettamente a tema natalizio, è stata dedicata ai bambini. L’evento gratuito, tenutosi sabato e ieri, è stato dal patrocinato dal Comune di Quarto. Gli interni e gli esterni della villa sono stati allestiti per ospitare spazi dedicati all’artigianato e alla gastronomia, laboratori per i più piccoli, mostre e momenti per le scuole del territorio. A prender parte alla manifestazione: I.C. 3° Gadda; Helen Doron Quarto – Learning and events; Aisha Foundation Giulio Carotenuto; Oasi felina Quarto; Il Quarto Miglio; White Chill Out Lungomare; Bar Reder; Casa Infante; Pro loco Quarto Santa Maria; Peter Pan; Istituto paritario San Giorgio; Istituto Froebel; Mondo di Fefina; Arte nei Campi Flegrei; Vento del Sud Coop. Sociale; Inside Out; Ass. Nazionale Polizia di Stato – Pozzuoli.

IL PROGETTO – Casa Mehari è un bene del comune di Quarto confiscato alla criminalità organizzata. Si trova in via Nicotera n.8 (traversa di via Pozzillo, zona denominata “la Macchia”). L’ente locale ha dedicato la struttura a Giancarlo Siani, giornalista del quotidiano “Il Mattino”; Mehari è il nome del modello dell’auto Citroën su cui il giovane venne ucciso dalla camorra il 23 settembre del 1985. L’associazione temporanea di scopo è composta dall’associazione di volontariato “La Bottega dei Semplici Pensieri” (capofila dell’ats), la cooperativa “La Quercia Rossa”, l’associazione culturale “Artemide” e l’associazione di promozione sociale “Dialogos”. Il bene è stato inaugurato il 20 maggio 2022.