La fumettista italiana Elena Vitagliano è la prima donna europea a vincere il concorso Magic Monaco: il suo manga sarà pubblicato su Shonen Jump Plus

NAPOLI – La fumettista italiana Elena Vitagliano ha vinto il concorso internazionale Magic Monaco e vedrà una sua opera, il manga Miriam dei teschi, pubblicata sulla rivista giapponese Shonen Jump Plus, una delle principali del settore. L’annuncio della vittoria si è avuto lo scorso 25 febbraio al Grimaldi Forum, nel Principato di Monaco. Si tratta di una notizia incredibile per tutti gli appassionati di manga e gli aspiranti mangaka: il Giappone non è più così lontano per gli europei! Ed è una notizia ancora più importante perché nessun’altra donna europea ha mai ottenuto questo doppio risultato: primo premio al Magic Monaco e pubblicazione su Shonen Jump Plus. Oltre alla pubblicazione, la mangaka italiana trascorrerà un mese in Giappone, a stretto contatto con gli editor della casa editrice e con gli altri mangaka, con cui avrà l’opportunità di estendere la collaborazione per un altro anno. «È stata un’avventura incredibile – ha dichiarato Elena Vitagliano – e non riesco ancora a crederci. Ho presentato questa storia ad altri editor e non è stata apprezzata, ma io ci ho creduto e ho continuato a migliorarla. Questa perseveranza ha portato i suoi risultati. Quindi, agli altri dico: se ricevete dei rifiuti non arrendetevi, ma vedete il rifiuto come un’opportunità per continuare a migliorarvi». Elena Vitagliano è originaria di Arzano, in provincia di Napoli, ma da anni vive e lavora a Londra. I suoi lavori sono stati pubblicati in Italia, Regno Unito, Indonesia e Giappone. Qualche anno fa è stata la prima donna europea a vincere la Silent Manga Audition, un altro importante concorso internazionale di manga. Ora passa direttamente a Shueisha, uno dei più importanti editori giapponesi. Tutto questo grazie al concorso Magic Monaco, sponsorizzato dal 2017 da Shibuya Productions e Shueisha, come parte della Monaco Anime Game International Conferences (MAGIC) in collaborazione con Shibuya International. Miriam dei teschi è un manga breve dalle vibrazioni gotiche, che si svolge tra i teschi del Cimitero delle Fontanelle di Napoli, ognuno con storie e leggende da raccontare, con una protagonista femminile intenta a proteggerli a ogni costo. Il Cimitero delle Fontanelle è un’ambientazione unica, che ha affascinato anche il capo editor di Shonen Jump Plus, Shuhei Hosono, parte della giuria del Magic Contest.

SHUEISHA – Shueisha è una delle case editrici più famose al mondo, con sede a Tokyo in Giappone, a cui si devono successi editoriali mondiali come Dragon Ball, Naruto e One Piece. Con un fatturato annuo di oltre 195 miliardi di yen giapponesi, è in cima alla lista delle maggiori società editoriali giapponesi, leader per la pubblicazione del manga in Giappone e all’estero.

SHONEN JUMP PLUS – Lanciata il 22 settembre 2014, è una rivista online gratuita, per sito web e app. Serializza sia titoli originali che titoli di altre riviste di manga di Shueisha. Per il mercato internazionale, il corrispettivo di Shonen Jump Plus è Manga Plus. Dal 2023 ogni nuova serie manga lanciata su Shonen Jump Plus uscirà simultaneamente in inglese anche su Manga Plus.