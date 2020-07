POZZUOLI – A Licola i segni del degrado sono palpabili anche attraverso le piccole cose, come nel caso di un’automobile che da oltre un anno si trova nello spazio tra l’istituto Oriani e la stazione della Circumflegrea. Il veicolo, dopo essere stato abbandonato, nel corso dei mesi è stato anche devastato. Dopo aver rimosso le gomme ignoti hanno anche distrutto finestrini e la carrozzeria del veicolo riducendolo a un ammasso di rottami. Che però resta lì, per strada, in segno di degrado e abbandono.