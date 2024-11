La Folgore Cappella lascia Monte Di Procida e passa a Bacoli

BACOLI – Folgore Cappella, squadra di calcio rappresentativa del quartiere di Cappella, lascia Monte di Procida. Il team viola, tornato dopo decenni ad affrontare il campionato di Prima Categoria, non giocherà più al Vezzuto Marasco ma si trasferirà a Baia nel campo del Castello. Già domenica scorsa si è svolta la prima partita all’ombra del Castello Aragonese. Dopo un inizio complicato che, per ordine pubblico, aveva portato a una riduzione della capienza dello stadio montese a soli 200 spettatori, la decisione di spostarsi a Bacoli , al Toni Chiovato, avallata anche dal Sindaco Josi Della Ragione.

LA SCELTA DI BACOLI – Decisione possibile dopo che, dall’inizio del prossimo mese, sarà reso fruibile anche il campo di Cuma, che non è omologato per partite di campionato, ma potrà ospitare alcune compagini giovanili, liberando così lo spazio. al Chiovato, per la prima squadra del Folgore Cappella. A Monte di Procida resta, per ora, la MonteCalcio, squadra del patron Ciro Capuano, che milita nel campionato regionale di eccellenza. Sicuramente una nuova opportunità per la squadra della frazione di Cappella vista la capienza del campo di Baia che potrà permettere ai tifosi di affollare le tribune per sostenere la squadra dello storico quartiere a confine fra Bacoli e Monte di Monte di Procida. Dal punto di vista sportivo, Il Folgore Cappella dopo un inizio complicato sta risalendo la china in classifica e sogna una storica promozione nella categoria superiore.