Chilometri di strada percorsi su una sola ruota: la follia di un tik-toker

NAPOLI – Da Fuorigrotta al lungomare, passando per la Galleria Laziale e Piazza Sannazaro, su una sola ruota. Così mostra le proprie abilità in sella ad una moto un biker napoletano che, assieme ai propri compari di follie, riprende le proprie peripezie per condividerle sui social. Il filmato dello scatenato centauro, anche sprovvisto di casco obbligatorio, è stato segnalato al deputato di alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli da diversi utenti.

LA DENUNCIA – “Si tratta di soggetti che, oltre a rappresentare un pericolo pubblico, sfidano chiaramente le Istituzioni” – commenta Borrelli- “È arrivato il tempo di fargli abbassare, oltre che la ruota anteriore, anche la cresta. Si deve intervenire duramente. Vanno denunciati, sanzionati ed il mezzo gli va sequestrato. Ricordiamo, non lo si fa mai abbastanza, che è proprio a causa di simili delinquenti che avvengono tante stragi sulle strade. La povera Elvira Zibra fu travolta ed ucciso proprio da uno squinternato che stava impennando per farsi un video su Tik-tok.”