POZZUOLI – «Gentile direttore, vorrei denunciare attraverso il tuo giornale quanto mi accade. Io abito a via Provinciale Pianura, proprio difronte all’entrata del Centro Commerciale “Le Campane” dove ormai è sorto un bosco in una terra abbandonata dove alberi ed erbacce crescono e gli animali proliferano. Io abito a piano terra e non so a chi rivolgermi. Ho segnalato il disagio al comune di Pozzuoli ma niente. Ormai gli alberi mi entrano in casa. Spero tanto in un vostro aiuto»

