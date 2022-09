POZZUOLI – Resterà aperto altri sette mesi il parcheggio realizzato dal comune nell’area di pertinenza dell’IC “4 Pergolesi” che aprì i battenti lo scorso 26 luglio ad Arco Felice. Lo ha disposto questa mattina il sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni, che ha firmato un’ordinanza che ne proroga l’operatività fino al giorno 11 aprile 2023. Il parcheggio è “pubblico presidiato, a sosta libera e senza l’obbligo di custodia dei veicoli”, gratuito e resterà aperto: il venerdì dalle 16 alle 2 del giorno successivo; il sabato sempre dalle 16 e fino alle 2 del giorno successivo; la domenica e i giorni infrasettimanali, dalle 9 all’una del giorno successivo. Non ci saranno limiti orari alla sosta ma, alla chiusura del parcheggio, le auto ancora all’interno saranno rimosse mediante carro attrezzi. L’area di sosta, come dal primo giorno di apertura, sarà presidiata dai vigilantes della Cosmopol spa di Avellino, azienda incaricata dal comune di Pozzuoli.

NUOVI PARCHEGGI – «Abbiamo in cantiere nuove aperture di aree di sosta per aumentare il numero di posti auto -spiega il sindaco Manzoni- tra queste ve ne sono due nei pressi dell’area ex Sofer e del tunnel di collegamento Porto-Via Campana, per le quali sono state inoltrate le richieste agli enti a cui fanno capo». L’obiettivo, dopo l’apertura dell’area di sosta per gli scooter sul Molo Caligoliano, è aggiungere ulteriori 200 posti auto a quelli già esistenti.