LA DENUNCIA/ «Scempio in Piazza a Pozzuoli: partita raccolta firme contro il Comune» – LE FOTO

POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Salve. Questo è il varco vicino alla chiesa di Santa Maria delle grazie. Stanno raccogliendo le firme grazie al nostro Parroco Don Tonino per protestare e per fare vedere al comune che non interviene da anni sullo schifo. C’è del materiale fognario che ogni volta che piove fuoriesce. Qui giù anche a largo Santa Maria e via Assunta a mare le fogne sono tutte intasate e stracolme, completamente bucate e in alcuni casi il piano stradale è venuto meno con sversamento in strada dei liquami che provoca un odore nauseabondo. Ci chiediamo: ma cosa altro dobbiamo subire qui giù? Cosa si aspetta per intervenire? Qualche ennesimo crollo oppure qualche infezione ? Vi chiediamo ancora una volta aiuto…grazie per sempre!» (Giuseppe L.)

LE FOTO