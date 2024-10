«Amore che vieni, tempo che va» il nuovo libro di Federica Russo

BACOLI – Amore e tempo sono i protagonisti di questa raccolta poetica, un amore che continua a tornare, ma che perde anche la memoria in un tempo che, inevitabilmente, sfugge. Quello di Amore che vieni, tempo che va è un tempo interiore, come lo definirebbe Bergson, eppure ha una durata. In questo continuo scorrere di eventi, l’autrice tocca diversi temi che caratterizzano la nostra società, attualizzando la mitologia, servendosi dell’etimologia e compiendo quel processo di maturazione che la porterà ad entrare nell’adultità, senza perdere mai il suo punto di vista: quello di una giovane donna, legata alle sue radici, che cerca di farsi spazio in un mondo ancora troppo stretto. Il libro di Federica Russo è edito da “Eretica Edizioni”.

LA BIOGRAFIA – Federica Russo nasce a Napoli il 14/09/1993. Si laurea in lettere moderne alla Federico II di Napoli per poi proseguire i suoi studi a Bologna. Da tempo coltiva la passione per la poesia attraverso pubblicazioni e iniziative letterarie. Attualmente insegna italiano e storia nella scuola secondaria di secondo grado.

