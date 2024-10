Fabrizio Rossi confermato alla guida tecnica della Napoli Nuoto

POZZUOLI – La Napoli Nuoto comunica che Fabrizio Rossi è stato riconfermato alla guida tecnica della formazione che parteciperà al prossimo campionato di serie C maschile, che giocherà le gare interne nella piscina del Pala Trincone di Monterusciello. “Abbiamo voluto dare continuità al nostro progetto confermando una persona preparata come Fabrizio Rossi, puntiamo ad una stagione tranquilla dove possiamo toglierci qualche soddisfazione”, ha dichiarato Fabrizio Buonocore, dirigente del club flegreo.

IL PALMARES – Per Fabrizio Rossi parlano i risultati e una lunga carriera. Ben cinque anni alla Cesport, di cui tre di serie B e tre di A2. Dal 1997 al 2001 è passato al Flegreo dove ha conquistato quattro titoli regionali nella categoria Esordienti. Quindi, arriva la parentesi alla Canottieri Napoli e il ritorno al Flegreo tra il 2010 e 2013 prima in serie B e, poi, in A2 femminile. Dal 2014 al 2019 torna alla Cesport portandola dalla serie B alla serie A2. “Sono contento di far parte del progetto della Napoli Nuoto e di poter continuare quello che di buono abbiamo già fatto l’anno scorso”, ha affermato Rossi.