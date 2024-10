LA DENUNCIA/ «Pozzuoli è diventata una città senza regole, stiamo tornando indietro nel tempo»

POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Voglio segnalarvi l’anarchia che regna sovrana a Pozzuoli. Ieri mattina sono andato al mercato ittico di via Fasano e questo era lo spettacolo che ha accolto noi cittadini che volevamo fare la spesa. Auto e furgoni parcheggiati all’ingresso del mercato che impedivano il passaggio, mezzi in doppia e tripla fila per tutta la giornata. La cosa più assurda è che non c’era nessuno che controllava, dei vigili manco l’ombra. Stesse scene anche in centro. Sembra di essere tornati indietro nel tempo, a dieci anni fa. Ormai Pozzuoli è una città senza regole» (Biagio C.)