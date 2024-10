BACOLI/ Un mercatino natalizio nel Parco Borbonico: il CIC apre il bando

BACOLI – Un mercatino di Natale nel frutteto Borbonico del Parco Vanvitelliano. E’ questa l’intenzione del Presidente del Cic Sergio Cosentini, che ha indetto un nuovo bando per la fornitura di casette tipiche natalizie. Una rassegna – si legge nel bando – che intende valorizzare le produzioni artigianali e gastronomiche locali, attraverso espositori operanti in più aree dell’Area Flegrea. L’evento, che si terrà dal primo dicembre all’8 gennaio 2025, ha altresì lo scopo di qualificare il paese nel comparto turistico, creare indotto economico e contribuire alla valorizzazione del patrimonio culturale, museale e artistico di di Bacoli.

IL BANDO – «Il Cic fornirà agli interessati – si legge nel bando – lo spazio e la “casetta”, nonchè la fornitura di energia elettrica, l’allestimento ed ogni ulteriore attività strumentale resta a carico del soggetto assegnatario, cui dovrà provvedere nel rispetto dello spirito e periodo natalizio». Ogni venditore dovrà comunicare in via preventiva i prodotti che vorrà vendere. Gli articolo consentiti devono rientrare in queste categorie: addobbi natalizi, presepi, giocattoli artigianali, candele ed altri oggetti in cera, artigianato a tema natalizio e sacro, accessori di abbigliamento artigianale e bigiotteria realizzati in loco, prodotti artigianali non industriali, prodotti agroalimentari, biologici e/o tipici locali non industriali in conserve, dolci natalizi e prodotti gastronomici. L’assegnatario, infine, dovrà riconoscere al CIC un importo, omnicomprensivo, anche dei presunti consumi elettrici, pari a 500 euro.