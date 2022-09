POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Noi abitanti di via Napoli, del “Parco Pacifico”, a distanza di una settimana dall’incendio al circolo “La Pietra” siamo costretti a restare chiusi in casa per odori acre e polveri sottili provenienti dal luogo dell’incendio, inoltre ci sono due condutture di acqua potabile che sgorgano da una settimana. Se il comune non interviene per mettere in sicurezza l’area partiranno le denunce alla procura della repubblica.» (Gennaro M.)