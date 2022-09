LICOLA – Schiaccia, filtra e porta a casa il tuo sciroppo d’uva. E’ lo slogan che accompagna “La vendemmia dei bambini”, l’iniziativa messa in campo da Farm 9.1, la fattoria didattica che sorge in via Domitiana. La vendemmia, riservata ai più piccoli, è giunta alla sua seconda edizione e andrà in scena in questo fine settima, sabato 24 (a partire dalle 15) e domenica 25 settembre (dalle 10). Per partecipare al laboratorio dedicato alla lavorazione dell’uva è richiesta la prenotazione (3283882024-3347133281).