LA DENUNCIA/ «Mio nonno morto è un fantasma al cimitero di Pozzuoli»

POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Buongiorno, vi scrivo per un fatto increscioso riguardante mio nonno, morto il 29 aprile 2023. Nonostante sia morto da molti mesi, non ha ancora una lapide e nemmeno una sorta di “targhetta” recante i dati di nascita e morte. Suo figlio aveva detto di farsi carico lui di questa cosa, sia in termini materiali che economici, ma a tutt’oggi non ha fatto nulla, se non altro spendere tutti i soldi della pensione che amministrava lui, dato che si era fatto delegare il tutto dal padre. Nonostante la famiglia gli abbia detto gentilmente di provvedere alla cosa, e lui puntualmente ogni volta ha rassicurato di farlo appena possibile, mio nonno è un morto “fantasma” al cimitero di Pozzuoli, nemmeno degno di riposare con una lapide come tutti, possiede solo la classica croce con la foto.»