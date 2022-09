POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Salve Gennaro, Pozzuoli è totalmente bloccata a causa della chiusura della variante Solfatara, che come si sa urge di verifiche, ma è stata chiusa per l’alleata meteo ed anche adesso che non piove, la tengono chiusa. Si è creata una coda chilometrica da molto prima dell’Aeronautica, ed anche per via San Gennaro. Sono allibito. Stiamo da più di 30 minuti nel traffico e non abbiamo fatto nemmeno 500 metri. Sopra via Solfatara è ancora peggio». (Davide S.)