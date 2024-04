RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – «Buongiorno, ecco via Fasano dopo aver fatto lavori di posa di alcuni tubi. Impossibile non cadere con bici elettrica e scooter o essere investiti da auto per evitare le varie fosse create da chi ha effettuato i lavori. Ve lo segnalo nella speranza che nessun altro cada e qualcuno solleciti per sistemare tale strada».