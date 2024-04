POZZUOLI/ «A Licola musica nei locali che non hanno licenze» La denuncia di un consigliere comunale

POZZUOLI – «Nessuno è contro l’imprenditoria, sia chiaro. Ma le regole vanno rispettate, proprio in virtù di una leale concorrenza. Al centro storico di Pozzuoli controlli serrati, conta dei centimetri per le occupazioni di suolo pubblico e orologio al polso per far staccare la musica. A Licola Mare, invece, si chiudono gli occhi. Si è deciso così?». E’ quanto fa sapere il consigliere di opposizione Riccardo Volpe che denuncia una disparità di trattamento tra i locali di Pozzuoli e quelli che sorgono a Licola. A detta di Volpe nella località balneare al confine con i comuni di Giugliano e Bacoli i locali farebbero musica senza avere licenze danzanti.

LA DENUNCIA – «L’assenza di licenze danzanti su Licola Mare l’abbiamo segnalata quasi un anno fa e da un anno questa classe dirigente non è riuscita a trovare soluzione al problemi. Anzi, l’unica soluzione è far finta di non vedere. Lo sviluppo di Licola Mare è una cosa seria, complessa, non può di certo passare l’idea che per rilanciare Licola Mare bisogna chiudere gli occhi e dimenticarsi delle regole.» ha concluso il consigliere di Pozzuoli Ora che ha sottolineato le “mancanze” della dirigente del comune di Pozzuoli, Sabrina Minucci, la quale non avrebbe risposto alle denunce fatte dal movimento di opposizione già a partire dallo scorso anno.