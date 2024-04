Elezioni comunali a Bacoli e a Monte di Procida: si vota l’8 e il 9 giugno

BACOLI – Mancano precisamente due mesi al ritorno alle urne. Per le elezioni amministrative ed europee si voterà infatti sabato 8 e domenica 9 giugno. A stabilirlo il decreto legge per l’election day approvato nel Consiglio dei Ministri che ha anche dato il via libera al terzo mandato per i sindaci dei Comuni sotto i 15mila abitanti, come nel caso di Monte di Procida. Sul territorio dei Campi Flegrei saranno proprio i residenti di Monte di Procida e quelli di Bacoli a tornare al voto per eleggere sindaco e consiglieri comunali. Il conto alla rovescia è ormai scattato: in vista della competizione elettorale, i partiti politici e le liste civiche si stanno, infatti, organizzando, creando coalizioni e mettendo in campo nuovi incontri pubblici.