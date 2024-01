La consigliera comunale D’Amico in graduatoria al concorso indetto dal comune di Pozzuoli

POZZUOLI – C’è anche la consigliera comunale Manuela D’Amico tra gli aspiranti che hanno superato la prova preselettiva alla Mostra d’Oltremare al concorso per istruttore amministrativo (categoria C) al Comune di Pozzuoli. Dieci i posti da occupare, per i quali oltre 1500 persone hanno fatto domanda. Tra i tanti partecipanti alla prova preselettiva si sono presentati in 977. E tra i tanti giovani spicca proprio il nome della consigliera comunale Manuela D’Amico, moglie del noto medico Smaldone, che alle ultime elezioni comunali ha ottenuto 963 voti con la lista Pozzuoli Democratica a sostegno dell’attuale sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni. Nei mesi scorsi, la D’Amico è passata nel gruppo “Spazio Flegreo” insieme al consigliere Carlo Morra e all’assessore Vittorio Festa.