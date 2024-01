POZZUOLI – Nuova scossa a Pozzuoli 48 ore dopo quella registrata due giorni fa. Questa volta i sismografi dell’Osservatorio Vesuviano hanno rilevato un evento sismico di magnitudo 1,9 ± 0,3 localizzato nel Golfo di Pozzuoli. Il sisma si è prodotto alle 13:55 alla profondità di 3 km. L’evento è stato avvertito dagli abitanti delle aree costiere, in particolare a Pozzuoli, via Napoli, Lucrino e Baia. Non si registrano danni.