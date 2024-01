Interruzioni d’acqua per otto giorni a Pozzuoli: gli orari e le zone

POZZUOLI – Diverse zone della città di Pozzuoli resteranno per otto giorni senz’acqua. Lo ha reso noto “Acqua Campania S.p.A.”, società fornitrice di acqua potabile, che ha comunicato la necessità di procedere a manutenzioni su alcune adduzioni di sua competenza. L’azienda ha programmato una serie di interventi che potranno comportare una interruzione o una semplice depressione della fornitura idrica, così come di seguito indicato:

29.01.2024 dalle ore 09:30 alle ore 11:30 – Via traversa Monterusso

30.01.2024 dalle ore 09:30 alle ore 12:30 – Via San Francesco a Gerolomini

31.01.2024 dalle ore 09:30 alle ore 11:30 – Via Pisciarelli e Traverse

01.02.2024 dalle ore 09:30 alle ore 11:30 – Via Virgilio

02.02.2024 dalle ore 09:30 alle ore 12:30 – Quartiere di Toiano (Via Toiano, Via Ovidio, Via Catullo, Via Cicerone, Via Antonino Pio e strade adiacenti), Rione Gescal (Viale dell’Europa Unita, Via degli Imperatori, Via Vecchia Luciano, Via Adriano Olivetti e strade adiacenti), Via Domitiana, Via Campi Flegrei, Via Montenuovo Licola Patria e traverse.

05.02.2024 dalle ore 09:30 alle ore 11:30 – Pozzuoli Alta (Via Solfatara, Via vecchia San Gennaro, Via Carmine, Via Carlo Maria Rosini e strade limitrofe)

06.02.2024 dalle ore 09:30 alle ore 11:30 – Parco Russo di Via San Gennaro Agnano

07.02.2024 dalle ore 09:30 alle ore 11:30 – Via Virgilio