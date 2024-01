Monte di Procida celebra la Giornata della Memoria: domani in aula consiliare anche il vescovo Villano

MONTE DI PROCIDA – In occasione del Giorno della Memoria, giornata internazionale indetta dall’Assemblea generale dell’Onu nel 2005 per ricordare la Shoah, cioè lo sterminio del popolo ebraico, e tutti i deportati nei campi nazisti, il Comune di Monte di Procida ha organizzato un’iniziativa in aula consiliare. La commemorazione solenne avrà inizio domani mattina alle 10 e vedrà la partecipazione di numerose personalità, quali: il vescovo della diocesi di Pozzuoli, monsignor Carlo Villano; il commissario straordinario, Giovanni Lucchese; il professore Norberto Gallo; la professoressa Maria Palumbo e il professore Lucio Celot. Al termine degli interventi seguiranno i racconti e le immagini di esperienze di Samuele Guardascione.