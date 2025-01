La città di Bacoli festeggia 106 anni di autonomia amministrativa

BACOLI – Nel novembre del 1918 la guerra era finita. Il ritorno alla pace fu per Bacoli significativo, perché il 19 gennaio 1919 in Italia, fu emanato il decreto che sanciva l’ autonomia del comune di Bacoli (Archivio di Stato di Napoli). Tutto era iniziato nel 1824. Nel documento numero 13 è raccolto il decreto regionale con cui la frazione di Bacoli e le località di Baia, Fusaro, Miseno e Cappella si distaccarono dal Comune di Pozzuoli e diedero vita al Comune di Bacoli. Il provvedimento fu emanato dal Duca Tommaso di Savoia. Anche il Comune di Pozzuoli aveva riconosciuto la richiesta e furono così decisi i confini comunali ed il riparto patrimoniale. Come atto finale, ci fu il parere positivo del Consiglio di Stato del 1918 . Tutto ciò succedeva il 19 gennaio 1919. Il testo venne pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 febbraio 1919. La lunga vicenda dell’autonomia di Bacoli era finita.

LE CELEBRAZIONI – L’Amministrazione Comunale ha previsto una ricca giornata di celebrazioni, Domenica 19 gennaio 2025: ore 11:30, Santa Messa presso la Chiesa di Sant’Anna. A seguire corteo lungo le vie del centro storico fino in Villa Comunale; ore 12:30, Concerto della banda musicale “Città di Bacoli” presso il Largo 19 Gennaio in Villa Comunale; ore 16:30, Incontro pubblico presso la Biblioteca Comunale “Plinio il Vecchio” di Villa Cerillo su Punta Pennata: dal cimitero di Bacoli nell’Ottocento, dopo l’editto di Saint Cloud e l’epidemia di colera, all’attuale stato di isolotto.