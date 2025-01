BACOLI/ Il Tar boccia il ricorso dei balneari: il Comune può avviare in anticipo i bandi per le concessioni

BACOLI – Il Comune di Bacoli ha vinto il ricorso al Tar presentato dai balneari di Bacoli contro la possibilità dell’Amministrazione di poter effettuare i bandi per le concessioni demaniali. A renderlo noto è lo stesso sindaco Josi Della Ragione sulla sua pagina Facebook che, grazie al nuovo riordino delle concessioni imposto dalla Unione Europea , ha annunciato che ci sarà l’aumento degli arenili liberi.

IL CASO – Il Governo aveva prorogato le concessioni fino al 30 settembre del 2027, con obbligo per i Comuni di avviare tassativamente le gare entro il 30 giugno precedente. Ma i sindaci hanno, comunque, la facoltà di anticipare i bandi presentando un’adeguata motivazione. E proprio per la volontà dell’Amministrazione di anticipare io tempi per indire i bandi, i concessionari demaniali avevano presentato un ricorso al Tar per fermare questa possibilità chiedendo di uniformare la massa a bando dei titoli concessionari secondo la normativa statale, ovvero nel 2027. Non è escluso che i concessionari possano presentare un ulteriore ricorso al Consiglio di Stato.

LA LEGGE SULLA PROROGA – Obbligo di avviare le gare entro giugno 2027 e proroghe allungate fino al 30 settembre dello stesso anno. Il termine delle concessioni, inoltre, sarebbe allungabile fino al 31 marzo 2028 per contenziosi pendenti o altre ragioni oggettive di difficoltà nell’esecuzione delle gare. Sono, inoltre, previsti indennizzi per i concessionari uscenti, a carico di quelli subentranti, mentre non ci sono prelazioni a loro favore. Un decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti dovrà stabilire un adeguamento dei canoni che, in caso di mancata adozione del provvedimento, saranno comunque aumentati del 10 per cento. Le nuove concessioni avranno una durata da 5 a 20 anni.