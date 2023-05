La campionessa italiana di nuoto Viola Scotto di Carlo sarà premiata a Pozzuoli

POZZUOLI – Viola Scotto di Carlo sarà premiata domani sera alle 20 presso la struttura “Masseria del Carmine Maggiore” in via Campana, 239 – a Pozzuoli per il titolo di campionessa italiana di nuoto conquistato agli ultimi Assoluti Primaverili che si sono svolti a Riccione. Presenti all’evento Josi Gerardo Della Ragione, sindaco di Bacoli; Gigi Manzoni, sindaco di Pozzuoli; Paolo Trapanese, presidente della Fin Campania. Saranno, inoltre, presenti i responsabili del Coni Campania e gli ex atleti flegrei Caterina Giacchetti, Lucio Spadaro, Francesco Vespe e Roberta Piano Del Balzo.