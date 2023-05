Rischio vulcanico a Pozzuoli, volontari in piazza e sul lungomare per informare i cittadini

POZZUOLI – Volontari e volontarie di protezione civile saranno a Pozzuoli sabato 20 e domenica 21 maggio dalle 9:30 alle 18:30 per illustrare alla popolazione i comportamenti da seguire in caso di rischio vulcanico. I punti informativi saranno allestiti presso il lungomare “Pertini” ed in piazza della Repubblica nell’ambito della campagna “Io non rischio”.

“IO NON RISCHIO” – L’iniziativa (che si svolge simultaneamente in 13 regioni italiane) è promossa dal Dipartimento della Protezione Civile con Anpas (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze), Ingv (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia), Reluis (Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica), Fondazione Cima (Centro Internazionale in Monitoraggio Ambientale), Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani). Sul sito ufficiale https://iononrischio.protezionecivile.it/it/ e sui canali social della Campagna (Facebook, Twitter e Instagram) con l’hashtag #iononrischio2023 è possibile consultare materiali informativi e trovare informazioni utili.