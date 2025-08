Josi fa boom: in migliaia a Bacoli per gli spettacoli estivi

BACOLI – Migliaia di persone hanno affollato ieri Bacoli per il primo degli eventi estivi organizzati dal comune di Bacoli. Un successo che ha visto, durante la prima serata, l’esibizione di “Nostaglia 90”. Stasera invece toccherà a Franco Ricciardi infiammare la piazza. Entusiasta il sindaco di Bacoli Josi Della Ragione “Ho visto un popolo felice. Ho visto gente ballare in strada, in piazza, sui balconi. Ho visto mamme e papà cantare a squarciagola insieme ai figli.” – ha scritto su Facebook – “Ho visto una comunità piena di gioia, di energia positiva. Questa notte non la dimenticheremo mai. Questa notte, Bacoli è stata meravigliosa. Perché ci ha mostrato cosa siamo capaci di fare quando facciamo squadra. Migliaia di cittadini, contentissimi. In un contesto ordinato, disciplinato. Area pedonale enorme, piena di donne e uomini di tutte le età. Navette comunali stracolme di cittadini. Tutti hanno avuto la possibilità di raggiungere la piazza del concerto. “Nostalgia 90” ha fatto ballare il popolo. Ed ha dato inizio alla grandissima alla Festa di Sant’Anna. Una discoteca a cielo aperto. Ringrazio le forze dell’ordine per un servizio davvero impeccabile. Abbiamo dimostrato grande efficienza.”