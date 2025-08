POZZUOLI/ Scorribande notturne in moto, controlli ad Arco Felice: fermati numerosi giovani

POZZUOLI – Non si è fatta attendere la risposta delle forze dell’ordine alle denunce dei residenti sulle pericolose scorribande in moto ad Arco Felice. Nella serata di ieri Polizia di Stato e Polizia Municipale hanno effettuato un’attività di prevenzione e controllo, in particolare in via Annecchino, nei giardinetti nei pressi dell’istituto Vittorio Emanuele, diventato da tempo punto di ritrovo per giovanissimi centauri. I poliziotti – diretti dal vicequestore Raffaele Esposito – insieme agli agenti della Municipale – diretti dalla comandante Silvia Mignone – durante la serata hanno controllato in totale 83 persone (tra cui 19 con precedenti di polizia) e 37 veicoli. Inoltre sono stati effettuati 17 controlli a persone sottoposte a misure restrittive della libertà. Infine è stato sanzionato il conducente di una moto che non si è fermato all’alt, rintracciato attraverso il numero di targa il veicolo risultava già sottoposto a sequestro.