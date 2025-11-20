Josi dopo il video pro Manfredi e PD dirà a Borrelli che non voterà i Verdi?

BACOLI – Lunedi pomeriggio il verdetto: alla fine Josi come avrà fatto votare i suoi fedelissimi di Bacoli? A chi darà i suoi 500 voti? Ai due candidati del Partito Democratico del video ormai virale (ovvero Manfredi e Amirante) oppure ai Verdi che domani traslocano in massa, con tutto il loro stato maggiore, per chiudere la campagna elettorale alla presenza (anche nei cartelloni) di un sindaco che dopo aver detto che li voterà, non lo farà? In ogni caso chi ne esce a pezzi è il proprio sindaco “trasformista” di Bacoli che, illuso da Sarracino di poter essere candidato nel 2027 al Parlamento, ha girato le spalle al Francesco Emilio Borrelli.

LA DOPPIA CAMPAGNA ELETTORALE – Non può essere una giustificazione l’auto-ritenersi candidato per il campo largo, perché alle Regionali ognuno corre per sé. E poi solo uno sprovveduto (cosa che il sindaco di Bacoli non è) può credere che Sarracino possa avere la forza “contrattuale” di promettere un seggio sicuro per il 2027. Se avesse questa forza, Sarracino dovrebbe sponsorizzare per primo se stesso. Poi ovviamente l’aver deciso, dopo aver girato le spalle a Borrelli, di abbracciare Manfredi e non l’area riconducibile a Casillo, lo mette ancor di più fuorigioco, vista la maggioranza assoluta che detengono in Provincia i sindaci “fedelissimi” dell’area che due anni fa ha trionfato alle Europee con Lello Topo.

L’INVITO A VOTARE PD – Domattina sentiremo il discorso di Della Ragione. Vedremo se dirà (pure) se voterà Ceparano oppure avrà la dignità di dire che non lo farà dopo aver detto pochi giorni fa davanti a tutti le testuali parole: “Non vi chiediamo di votare Amirante e Manfredi perché sono nostro amici, o perché hanno fatto un piacere alla città, ma perché sono frutto di un ragionamento e di un partito che è capace di aprire le porte alla società civile” definendo l’operato dem “Un grande passo avanti che altri non sanno fare” invitando a votare “Massimiliano (Manfredi” che è un riferimento per la nostra città” e a “Votare il Partito Democratico”.