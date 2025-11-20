Abusi edilizi ad Agnano: denunciata parente di un consigliere comunale di Pozzuoli

POZZUOLI – Un cantiere nautico, con tanto di capannone, completamente abusivo realizzato nel quartiere di Agnano-Pisciarelli senza alcuna autorizzazione. E’ quanto hanno scoperto i carabinieri della stazione di Pozzuoli durante un’operazione anti-abusivismo condotta insieme alla Polizia Municipale e alla Guardia Costiera di Pozzuoli. Nei guai sono finite due persone: si tratta di un imprenditore di 28 anni impegnato nel settore nautico, che avrebbe commesso materialmente gli abusi; e una 68enne, zia di un consigliere comunale di Pozzuoli, in qualità di proprietaria del terreno all’interno del quale era stato realizzato un capannone abusivo. In particolare la donna è stata denunciata in quanto avrebbe affittato il capannone ad uso commerciale, a sua volta ereditato dal marito. Al termine dei controlli, che hanno portato anche a rilevare diverse situazioni di lavoro nero, il terreno e il capannone sono stati sequestrati.