POZZUOLI/ «Comunista di m….» Insulti al segretario provinciale di Sinistra Italiana Stefano Ioffredo

I TIMORI – «Pur non avendo ricevuto alcuna minaccia da questa persona, essendo la prima volta che mi capita un episodio del genere, ho deciso di recarmi dalle autorità competenti e sporgere denuncia in quanto, il fatto di non conoscere l’identità della persona che mi ha contattato al cellulare, ha provocato in me non poca preoccupazione nonché timore di eventuali conseguenze. – ha aggiunto Ioffredo – Sono un dirigente politico di un partito, sempre disponibile a farmi carico delle istanze dei cittadini del Comune di Pozzuoli per segnalarle all’attenzione delle istituzioni, pur non ricoprendo alcun ruolo istituzionale o di governo del territorio. Un impegno che porto avanti da sempre con sacrificio, passione e serietà. Ma prima di tutto sono una persona, un cittadino, un lavoratore che ogni giorno si impegna per la propria comunità e per la giustizia sociale. Non ho mai avuto timore del confronto politico, anche quello più acceso, quando questo avviene in modo civile ed educato. Ma non accetterò mai la violenza verbale, l’odio gratuito o qualsiasi tipo di attacco da parte di nessuno. Neppure da chi si nasconde dietro voci anonime o identità fasulle. Continuerò ovviamente il mio impegno nel territorio con la serietà e la passione che da sempre contraddistinguono il mio impegno politico ma tutelerò sempre, con ogni strumento a mia disposizione, la serenità e la dignità della mia persona da qualsiasi azione intimidatoria, diffamatoria o persecutoria.»