QUARTO – Il mare a tavola lo trovi al ristorante “Ciciniello”, locale che sorge in via Masullo 11, a Quarto. E’ gestito da Peppe Maiorano e dallo chef Alfonso Lubrano. Qui si può trovare una cucina di mare sia tradizionale che rivisitata in chiave moderna realizzata con prodotti freschi e pescato del giorno.