POZZUOLI – Il Minimarket “Fratelli Costagliola” nasce nel 2001 grazie a Salvatore Costagliola, capostipite di 8 figli. Da 19 anni a questa parte portiamo in tavola prodotti di alta qualità, instaurando sempre un rapporto di fiducia con i clienti per dare il meglio della qualità dei prodotti e cibi. Alla base di questa azienda c’è sempre rispetto e umiltà verso tutti i clienti, instaurando rapporti di amicizia e confidenza. Quest’anno abbiamo inaugurato anche l’area food dove è possibile farsi cucinare i prodotti direttamente presi dal banco macelleria o salumeria e cuocerli immediatamente. Oltre a tutti prodotti che ci sono, trattiamo prodotti sia di mare che di terra surgelati. Inoltre effettuiamo consegne a domicilio oppure ritirarla sul luogo dopo aver inviato un messaggio WhatsApp per evitare file e assembramenti. L’ambiente è sano, pulito e molto ospitante grazie ai nostri 150 metri quadrati. Ecco che arriva la parte più bella “i ringraziamenti”: volevamo ringraziare pubblicamente i nostri clienti su Facebook per aver creduto in noi per tutti questi anni, ancora una volta ! E grazie ad ogni singola persona che ha collaborato con noi. Un bacio,

fratelli Costagliola.