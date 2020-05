POZZUOLI – “Iconic Woman wear” è un negozio di abbigliamento per donna, si trova in Raimondo Annecchino 228 a Pozzuoli, accanto alla stazione di Arco Felice. Seguici su Instagram o Facebook “iconic_womenwear” shopping on Line in tutta Italia. Whatsapp: 351 1400763. Abbiamo inaugurato la nostra attività l’otto febbraio 2020 e dopo solo un mese siamo state costrette a chiudere il nostro negozio, ma siamo pronte a ripartire insieme a voi e a tutti i nostri colleghi commercianti, sosteniamoci tutti insieme.

*articolo promozionale donato da Cronaca Flegrea nell’ambito dell’iniziativa #iospendoflegreo