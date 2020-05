POZZUOLI – Sono decine le richieste che in pochi giorni sono giunte alla nostra redazione per aderire all’iniziativa #iospendoflegreo, campagna pubblicitaria realizzata da Cronaca Flegrea per promuovere il commercio locale. Il nostro giornale da giorni offre, a titolo gratuito, pubblicità a tutte le attività commerciali dell’area flegrea attraverso articoli promozionali. L’iniziativa è stata condivisa anche dal sindaco di Pozzuoli Vincenzo Figliolia che attraverso la propria pagina Facebook ha rilanciato l’hashtag “iospendoflegreo”.

LA CONDIVISIONE – “Cronaca Flegrea ha offerto una bella opportunità solidale ai commercianti dei Campi Flegrei: uno spazio gratuito promozionale sul proprio giornale! Anche questa è solidarietà. Se tutti ci diamo una mano, usciamo prima dall’emergenza! Grazie per l’iniziativa” ha scritto in un post il primo cittadino.

NOTA – Visto il gran numero di richieste che stanno giungendo in questi giorni, Cronaca Flegrea tiene a precisare che tutti gli articoli saranno pubblicati seguendo l’ordine cronologico di ricezione.