VARCATURO – Tragedia nella tarda mattinata di oggi a Varcaturo dove è morto un poliziotto di 48 anni. Si tratta di Gaetano Forestiero, in servizio presso il Reparto Mobile di Napoli. Forestiero era in sella al suo scooter quando, per motivi ancora in fase di accertamento, si è scontrato contro una Ford Fiesta guidata da un uomo. L’impatto violento è avvenuto all’incrocio tra via Staffetta e via Ripuaria. Inutili sono stati i soccorsi e l’intervento del 118: per il 48enne non c’è stato nulla da fare. Sul posto la Polizia Municipale di Giugliano. La salma dell’uomo è stata sequestrata e trasferita presso il centro di medicina legale del Secondo Policlinico di Napoli per l’autopsia.