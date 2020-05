POZZUOLI – Attivo da quasi 10 anni, il Bar Doce Doce, con la sua collocazione in Via Pergolesi, un’arteria che unisce Pozzuoli alta al centro, è certamente un’ottima alternativa ai supertrendy bar del centro. Grazie all’approccio cordiale, entusiasta e professionale del suo proprietario Carlo, nei confronti della sua affezionata clientela e alla sua elevata esperienza nella delicata arte del caffè, il Bar Doce Doce è cresciuto anno dopo anno, diventando un punto di riferimento per tutti coloro che apprezzano il vero caffè napoletano. Per la sua particolare collocazione, il Bar Doce Doce si propone fra l’altro come rifugio per gli studenti della vicina e famosa biblioteca Toledo. Il Bar Doce Doce è una Caffetteria che ti offre la possibilità di trascorrere ore piacevoli in un ambiente familiare, nella sua saletta interna accogliente e riservata, in cui è possibile bere un ottimo caffè, gustarsi una cioccolata calda e consumare un’ottima pasticceria. E’ possibile ordinare e consumare sia drink alcolici che analcolici e sia bevande calde come caffè, cappuccino e cioccolata calda.

Insomma il posto ideale per trascorrere ogni momento della vostra giornata.

Cocktail per tutti i gusti, birre, aperitivi analcolici, stuzzichini e tanto altro ti aspetta!

*questo articolo è stato donato dal giornale nell’ambito dell’iniziativa #iospendoflegreo