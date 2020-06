POZZUOLI – Si torna a giocare a Paintball. La struttura è tornata ad accogliere le vostre prenotazioni per le partite, come sempre. Abbiamo provveduto a sanificare secondo le direttive del nostro ente, e continueremo a farlo per garantire a tutti di giocare in sicurezza. Siamo ripartiti dopo più di 70 giorni di chiusura, con la voglia di divertirci ma rispettando le distanze sia in campo che all’esterno. Per prenotazioni: 3208988345 – www.paintballnolimits.com – Facebook: paintballnolimits