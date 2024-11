Ioridoancora: la Puteolana scende in campo con Carla Caiazzo contro la violenza di genere

POZZUOLI – La Puteolana 1902 in occasione della Giornata Internazionale contro la Violenza sulle donne lancia un’iniziativa volta al sociale in collaborazione con l’associazione #IoRidoAncora, di Carla Caiazzo. La donna fu vittima di violenza di genere, con l’ex compagno che nel 2016 attentò alla sua vita e a quella della piccola che portava in grembo. Ci sono volute oltre 40 operazioni chirurgiche per cancellare i danni del fuoco sul proprio corpo. Un dolore immenso che Carla ha trasformato però in forza per aiutare chi è in difficoltà. L’associazione #IoRidoAncora è da anni attiva e opera nel sociale, nel sostegno di chi soffre.

L’INIZIATIVA – Il prossimo 1 dicembre, prima della gara contro l’Anzio, Carla Caiazzo scenderà in campo per raccontare la propria storia e soprattutto lanciare un monito verso chi soffre in silenzio e non denuncia. La Puteolana per sensibilizzare ulteriormente la popolazione in un periodo dove la violenza di genere non accenna a diminuire, indosserà una divisa dedicata, con lo slogan dell’associazione #IoridoAncora in petto ed il numero antiviolenza e stalking sulle maniche laterali.