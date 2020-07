POZZUOLI – Il Consorzio S.A.F.IM, Ente di Formazione professionale accreditato dalla Regione Campania, con la collaborazione di Lost in Campania e con il patrocinio dei Comuni di Pozzuoli, Bacoli, Monte di Procida e Quarto e del Parco Archeologico dei Campi Flegrei, presenta il video denominato Campi Flegrei #iociandrei per la promozione del territorio flegreo. Il filmato è stato realizzato nella fase di Stage del Corso “Operatore di promozione e accoglienza turistica”, della durata di mille ore a cui hanno partecipato 19 ragazzi, diplomati e laureati che hanno espresso un forte legame e senso di appartenenza ai luoghi.

IL VIDEO trasmesso attraverso i principali social network reca con sé due obiettivi principali: incentivare, con la sua diffusione, il turismo in senso ampio e quello di prossimità in un’area della Campania detentrice di un patrimonio storico-culturale, naturalistico ed enogastronomico di assoluta eccellenza e lanciare ad altre località campane una challenge, una sfida a reclamizzare e divulgare la propria unicità e bellezza adoperando l’hashtag #iociandrei, lo slogan “Campania Sicura” e il format caratterizzato dal “lancio della mascherina” tra un protagonista e l’altro, nel passaggio d’immagine da un luogo all’altro. Tale trovata creativa vuole contribuire alla ripartenza del settore turistico così duramente colpito dall’emergenza sanitaria comunicando ai potenziali turisti la possibilità di compiere in sicurezza l’esperienza diretta della visita e di viverne pienamente l’incanto, il fascino e la magia.