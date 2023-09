Infermiere preso a pugni, aumentano le aggressioni da inizio anno

NAPOLI – Mentre negli ospedali si protesta contro le aggressioni continue ai danni del personale sanitario, un infermiere del 118 viene aggredito da un paziente. Succede a Ponticelli, a Napoli, dove alle 10:15 viene richiesta un’ambulanza in via Benedetto Cairoli per un uomo in evidente stato di agitazione psicomotoria. Sul posto, nonostante la presenza delle forze dell’ordine, il paziente è riuscito a sferrare un pugno a un infermiere. A denunciarlo è l’associazione “Nessuno tocchi Ippocrate”: «Mentre è in corso la manifestazione contro le aggressioni al personale sanitario organizzata da CGIL e NTI, a Ponticelli un infermiere del 118 viene malmenato. Lo Stato deve provvedere! Mentre noi eravamo di presidio nei principali ospedali della Napoli 1 e Napoli 2 un nostro collega infermiere era sotto i colpi di un paziente che non ha avuto pietà! Prima o poi andremo tutti via, correremo tutti ai ripari».