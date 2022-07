MONTE DI PROCIDA – Incrementati i servizi di pulizia e raccolta rifiuti a Monte di Procida. L’amministrazione comunale ha aggiunto un ulteriore turno, finanziato dal bilancio, per migliorare lo stato delle strade e delle spiagge. «Abbiamo preso spunto dai migliori Comuni turistici della Campania e quindi presidieremo anche la sera e la notte i luoghi turistici e maggiormente frequentati in modo da tenere altissimo il livello di pulizia e decoro», fa sapere il sindaco Giuseppe Pugliese. Il più piccolo Comune dei Campi Flegrei ha anche ricevuto un attestato di merito da Legambiente Campania per la qualità della raccolta differenziata estiva. Monte di Procida è tra i primi comuni della regione.