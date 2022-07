BRUSCIANO – Soluzioni di packaging alimentare perfettamente in linea con le esigenze di efficienza, per cibi sempre freschi e di qualità superiore. A garantirlo è la Mautone Packaging Srl, con sede a Brusciano. La società, guidata da Armando Mautone, è un vero e proprio punto di riferimento da oltre 50 anni per il mercato del fresco alimentare. Il rapporto con la clientela inizia con una breve consulenza grazie alla quale si comprende ciò che davvero serve e solo dopo verrà presentata la soluzione migliore, senza sprechi. I clienti sanno sempre in anticipo quando e a che ora verrà effettuato l’ordine: nessuna sorpresa, né attese e tempi morti.

PERSONALE QUALIFICATO – Il personale di Packaging Srl impara dalle abitudini della clientela e si accerta che venga sempre ordinata la giusta quantità settimanale così da ottimizzare i costi. Inoltre la società resta al fianco degli utenti anche nella fase del post-vendita con assistenza nella gestione di qualunque esigenza o criticità come ordini urgenti, personalizzazione di prodotti o per la scelta di nuove soluzioni.

IL METODO MAUTONE – Negli anni la Mautone Packaging Srl ha vissuto, studiato ed esaminato le problematiche e le esigenze di centinaia di aziende, ideando un metodo pratico, semplice ed efficace che permette già dal primo ordine di: abbattere i costi nascosti; ottimizzare i tempi di consegna; ridurre le scorte; aumentare il fatturato. Tutto a vantaggio dei clienti e dei loro guadagni.