Incontro Protezione Civile, deputato di Pozzuoli attacca: «Pochissime risposte sufficienti e frasi scomposte»

POZZUOLI – «Ieri ho partecipato all’incontro delle Istituzioni con la popolazione dei Campi Flegrei e c’era una tensione assolutamente legittima. I cittadini sono giustamente preoccupati, la paura è palpabile e le Istituzioni devono rispondere con chiarezza per mantenere la propria credibilità. Purtroppo nella conferenza di ieri sono arrivate pochissime risposte sufficienti e alcune frasi davvero troppo scomposte. Mi chiedo: dove era il ministro Musumeci? In un momento così complesso, la popolazione dei Campi Flegrei meritava la sua presenza o almeno quella di un rappresentante del Governo. È evidente sia arrivato il momento di un cambio di passo, non solo quantitativo, ma soprattutto qualitativo. Perché è inutile girarci attorno, così non va. Serve una maggiore assistenza nei momenti critici alla popolazione, un’informazione migliore e più tempestiva, e una presenza più forte delle Istituzioni. I cittadini non possono essere lasciati soli. È urgente accelerare le verifiche e gli interventi sugli edifici privati, per garantire la sicurezza delle persone e la massima tranquillità possibile alla comunità. A Roma, continuerò a chiedere al Governo tutti gli sforzi necessari, ma è chiaro che ognuno di noi deve fare di più». Così in una nota il deputato flegreo M5S Antonio Caso.