BACOLI/ Discarica abusiva nel giardino di casa: i finanzieri sequestrano 15 tonnellate di rifiuti speciali

BACOLI – Un giardino privato è stato sequestrato dal ROAN della Guardia di Finanza di Napoli perché era luogo di una vera e propria discarica abusiva di vari tipi di rifiuti, per di più senza osservanza delle norme di sicurezza igienico-ambientali. Le Fiamme Gialle, a seguito dei controlli per contrastare i rischi ambientali, hanno sequestrato oltre 15 tonnellate di rifiuti speciali. I finanzieri di Baia, che hanno supportato il Nucleo Operativo di Napoli, hanno anche fermato un veicolo “Apecar 50” privo di autorizzazioni e documentazioni con a guida un uomo senza patente. I finanzieri hanno provveduto al sequestro dell’intera zona e del veicolo. L’uomo è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per violazioni ambientali e guida senza patente.

ABITAZIONE COME DISCARICA – L’uomo aveva organizzato la propria abitazione privata come un vero e proprio deposito di rifiuti speciali come pezzi di amianto, trasformatori, condensatori, pneumatici, batterie esauste e cavi di rame. Materiale molto pericoloso per l’ambiente e per la salute pubblica.