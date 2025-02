Lo sciame in corso ha superato le 600 scosse. Nella notte due di magnitudo 3.1 e 3.0 fanno tremare Pozzuoli

POZZUOLI – Dopo la scossa di magnitudo 3.1 delle 01:31 alle 04:04 un evento di magnitudo 3.0 ha fatto nuovamente tremare Pozzuoli e i Campi Flegrei. L’epicentro è stato localizzato nuovamente ad Agnano Pisciarelli. Anche in quest’occasione la scossa è stata avvertita in gran parte della città. Da sabato ad oggi i fenomeni sismici che rientrano nello sciame ancora in corso hanno superato quota 600.